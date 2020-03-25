РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Один человек заболел коронавирусом в городском округе Мытищи, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

«По состоянию на среду в Подмосковье зарегистрировали 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Семь человек выписали домой из стационаров. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме. Один случай заболевания зафиксировали в городском округе Мытищи», - говорится в сообщении.

По вопросам коронавируса в Подмосковье работает горячая линия: 8(800)550-50-30 и онлайн-ресурс.

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