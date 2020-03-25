РИАМО - 25 мар. Операторы столичного колл-центра для приема обращений граждан по ситуации с коронавирусом за сутки приняли рекордное количество звонков – свыше 25 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы создали колл-центр специально для группы риска, тех, кто приезжает из-за границы, чтобы обеспечить их консультациями. <…> Сегодня был пик, по-моему, больше 25 тысяч звонков за сутки поступило», — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Колл-центр горячей линии департамента здравоохранения Москвы работает с 4 марта с 8:00 до 21:00 в спортзале школы №1409 на Ходынском бульваре.

По номеру +7 (495) 870-45-09 специалисты дают консультации и помогают прибывшим из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой получить больничные листы для двухнедельной самоизоляции.

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