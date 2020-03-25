РИАМО - 25 мар. Следствие завершило расследование дела в Ногинске в отношении 30-летнего директора мебельного магазина, который присвоил себе один миллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Полицейскими установлено, что мужчина, являясь директором мебельного магазина, получал от покупателей денежные средства в качестве предоплаты за мебель, но обязательств своих не исполнял и присваивал деньги себе, после чего тратил их на собственные нужды», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

В отношении жителя Орехово-Зуевского округа возбудили дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

По словам Петровой, следствию удалось выяснить, что злоумышленник совершил 40 преступлений на общую сумму один миллион рублей.

Материалы дела направили в суд.