РИАМО - 25 мар. Инфекционный центр, который начали строить в новой Москве для госпитализации заразившихся коронавирусом, продолжит свою работу и после вспышки заболевания, срок его работы рассчитан на десятилетия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Эта клиника будет работать десятилетиями в обычном режиме. Это не временная клиника. Она быстровозводимая, но не временная», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он добавил, что для борьбы с коронавирусом также будут перепрофилированы еще несколько столичных клиник.

«То, что вы видите на стройке – это даст нам 500 больничных мест. Мы поставили себе задачу подготовить около 5 тысяч больничных коек, которые будут резервироваться в случае необходимости», - добавил Собянин.

Инфекционный центр возводят в поселении Вороновском около деревни Голохвастово. Под него выделена территория общей площадью 43 гектара. В строительстве новой клиники задействовано 35 компаний. Работают 5 тысяч человек и 1,2 тысячи единиц строительной техники.

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