РИАМО - 25 мар. Лаборатории, расположенные на территории Москвы, выполняют более 3 тысяч тестов на новый тип коронавируса в сутки, сообщил в среду мэр города Сергей Собянин.

«Наши городские лаборатории (по выявлению коронавируса - ред.) хорошо оснащены. <...> В понедельник, вторник отработали по полной нагрузке. Лаборатории сейчас выдают больше 3 тысяч тестов уже (в день - ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он также отметил, что благодаря поддержке государства производственные мощности продолжат увеличиваться уже в ближайшее время.

В России зафиксировали 658 заболевших коронавирусом, из них в Москве - 410 случаев.

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