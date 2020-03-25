РИАМО - 25 мар. В столичном районе Гольяново ввели в эксплуатацию корпуса жилого комплекса «Level Амурская» более чем для 1,7 тысячи семей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Девелопер Level Group получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов жилого комплекса «Level Амурская», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В эксплуатацию сдали три корпуса: А, Б и Г, по улице Амурская, владение три.

Общая площадь всех введенных корпусов — почти 68 тысяч квадратных метров, они рассчитаны почти на 1,4 тысячи квартир и 376 апартаментов. В зданиях предусмотрена подземная парковка для 647 машин.

Жилой комплекс будет состоять из пяти корпусов, корпуса В и Д планируют вести в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года.

Застройщик благоустроил парки-дворы, обустроил сквер рядом с ЖК и внутренние дворики.