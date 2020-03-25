РИАМО - 25 мар. В Подмосковье реализуют 40 проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) с общим объемом инвестиций 188 миллиардов рублей, Московская область вошла в тройку лидеров рейтинга по развитию ГЧП за 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Так, впервые в стране был проведен совместный конкурс и единовременно заключены три концессионных соглашения на общую сумму 2,5 миллиарда рублей в коммунально-энергетической сфере. Благодаря этому на территории Пушкинского округа будут созданы и модернизированы котельные и системы теплоснабжения, установится единый тариф и увеличится надежность работы системы теплоснабжения в целом», - говорится в сообщении.



Кроме того, в Московской области заключили первую офсетную сделку в сфере здравоохранения (в России она является третьей по счету). По итогам ее реализации в Дубне будет создано новое фармацевтическое производство, где появятся новые рабочие места, а подмосковный Минздрав сможет закупать ряд необходимых фармацевтических препаратов по минимальной цене.



«Началась подготовка к заключению концессионного соглашения в новой для государственно-частного партнерства сфере IT. Система позволит повысить доходы каждого муниципального образования Московской области, так как упростит процесс выявления объектов недвижимости и земельных участков, не поставленных на налоговый учет», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.



В Подмосковье разработана вся необходимая нормативная правовая база для продуктивной работы с инвесторами, проводится обучение механизмам ГЧП среди сотрудников органов государственного и муниципального управления.