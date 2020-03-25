РИАМО - 25 мар. На чемпионате РФ по санному спорту, проходившем в Сочи, жители Дмитровского округа показали высокие результаты, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Всего в чемпионате участвовали 37 спортсменов, представлявших Подмосковье, Москву, Ленинградскую и Кемеровскую области, а также Пермский и Красноярский края.

«В мужских одноместных санях золото взял Роман Репилов, показавший лучшее время в результате двух заездов. Серебряным призером стал наш спортсмен Семен Павличенко», - говорится в сообщении.

В соревнованиях среди женщин бронзу завоевала Виктория Демченко из Дмитрова.