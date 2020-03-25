РИАМО - 25 мар. На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена количество пересадочных станций увеличится до семи, когда введут в эксплуатацию станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что с открытием станции «Электрозаводская» БКЛ пассажиры Некрасовской линии получат еще один пересадочный узел – возможность пересесть на Арбатско-Покровскую ветку метро и платформу Электрозаводская Рязанского направления МЖД», – сказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии планируют завершить в конце 2020 года.

Северный наземный вестибюль станции «Кунцевская» Большого кольца метро объединит станции трех линий метро, из вестибюля можно будет пройти на платформы станций метро «Кунцевская» Филевской линии и Арбатско-Покровской линий.