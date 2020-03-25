РИАМО - 25 мар. Подмосковные следователи начали проверку по факту обнаружения в лесу в Электростали тела новорожденного ребенка, завернутого в пакет, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В среду в лесополосе городского округа Электросталь нашли тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

«В настоящее время следователями осмотрено место происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка», - говорится в сообщении.

Специалисты принимают все необходимые меры к установлению личности матери новорожденного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.