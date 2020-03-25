РИАМО - 25 мар. Переход столичных школ на дистанционное обучение никак не скажется на зарплатах преподавателей, также не будет снижения качества образования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 21 марта московские школы закрыты для очного посещения. Для детей организовали дистанционное обучение на дому.

«Это никак не должно отразиться. Зарплата не должна быть ниже той, которую они получали до этой ситуации. Деньги на это заложены, нормативы финансирования остались прежними, никто их не урезал. Поэтому школы должны выплачивать такую же зарплату, как и до введения ограничительных мер», — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он добавил, что все учителя работают в системе МЭШ, что не даст упасть качеству образования в столичных школах.

«Это электронный журнал, электронный дневник у каждого ребенка. У каждого учителя планшет и электронная доска. Теперь это видеосвязь, плюс задания через дневник», — добавил мэр.

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