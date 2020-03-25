РИАМО – 25 мар. Туристический портал «ТурСтат» выложил рейтинг лучших городов России для виртуальных путешествий, экскурсий, прогулок по музеям, улицам, достопримечательностям, лидирует в этом списке Москва, говорится в сообщении пресс-службы «ТурСтата».

В первой тройке идут Москва, Санкт-Петербург и Казань.

«В первую десятку городов России для виртуальных путешествий входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Великий Новгород и Ярославль», – говорится в сообщении.

Рейтинг составили по результатам исследования числа предложений виртуальных путешествий в городах России в поисковиках. Ознакомиться с рейтингом можно на сайте.