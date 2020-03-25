РИАМО - 25 мар. Проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки идет с опережением ранее установленного графика, сейчас в работе задействовано более 20 тоннелепроходческих комплексов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Проходка тоннелей метро сейчас ведется с опережением графика. <...> Всего же на всех строящихся линиях в этом году планируем построить более 40 километров тоннелей, в том числе около 10 километров щитами-гигантами», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас в работе задействовано более 20 тоннелепроходческих комплексов. За первые месяцы этого года уже построили 7962 метра тоннелей, что на 173 метра опережает план.

Проектом Большой кольцевой линии метро предполагается строительство 31 станции, общая протяженность нового кольца составит около 70 километров. Со станций Большого кольца можно будет сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные линии железной дороги.