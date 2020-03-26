РИАМО - 26 мар. В Москве с четверга начал действовать трехнедельный карантин в связи с коронавирусом для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, соответствующее постановление мэра столицы Сергея Собянина вступило в силу.

Самоизоляция коснется порядка 1,9 миллиона пожилых жителей столицы. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае крайней необходимости. Это связано с тем, что пожилые граждане являются группой повышенного риска по заражению коронавирусом. В случае заражения вероятность летального исхода у пожилых гораздо выше, чем у молодых людей.

«Жители столицы старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Они должны постоянно находиться по месту проживания либо в других помещениях, например в дачных домах», — говорится в документе.

В группу людей с хроническими заболеваниями входят те москвичи, кто болеет сахарным диабетом, астмой, бронхоэктазией. К данной категории также относятся те, у кого были трансплантации органов и тканей, пациенты с хронической болезнью почек и новообразованиями злокачественного типа. Режим самоизоляции не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (онкология).

Кроме того, под карантин не попадают руководители и сотрудники организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. То же самое относится к сотрудникам системы здравоохранения и на граждан по определенному решению оперативного штаба Москвы.

Самоизолированные пожилые граждане получат адресную социальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Выплату зачислят на счет, куда ежемесячно перечисляются пенсия и другие соцвыплаты. Пациенты с хроническими заболеваниями получат выплаты в дистанционном формате: им нужно будет подтвердить сведения о заболевании и предоставить сведения о счете в кредитной организации.

За получением больничного листа для предоставления по месту работы или учебы нужно позвонить по номеру 8 495 870-45-0. Также можно заполнить анкету на портале mos.ru.

Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса ввели в столице 5 марта. Медучреждения переведены на усиленный режим работы. До 10 апреля в городе запрещены все массовые мероприятия и культурные учреждения.

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