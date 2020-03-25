РИАМО - 25 мар. Пятидесятилетнего мужчину, который подозревается в жестоком убийстве таксиста, задержали в Талдомском городском округе, он сознался в содеянном, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК по Московской области.

«Следствием установлено, что 1 марта 2020 года подозреваемый, находясь на заднем сиденье автомобиля своего знакомого - водителя такси, в ходе ссоры с ним достал из рюкзака пистолет и произвел множество выстрелов в голову и тело оппонента, после чего нанес еще несколько ударов ножом в область его грудной клетки», — отмечается в материале.

Потерпевшему было 40 лет. Он скончался на месте, после чего злоумышленник перетащил его тело в лес и скрылся на машине убитого. В арендованном гараже мужчина пытался разобрать автомобиль.

Подозреваемый сознался в преступлении и рассказал следователю об обстоятельствах убийства. Обвинения и мера пресечения будут объявлены задержанному в ближайшее время.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, собирает и закрепляет доказательную базу. По делу проводится ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская.