РИАМО - 25 мар. Места большого скопления людей, такие как кафе, рестораны и торговые центры, не должны работать во время предстоящей выходной недели, о которой объявил президент РФ Владимир Путин во время телеобращения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Выходные дни в стране продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Такие меры принимаются для того, чтобы ограничить распространения коронавируса.

«Президент подчеркнул, чтобы мы постарались быть дома. Да, есть службы, которые будут функционировать. <...> Рестораны, кафе и так далее (не должны работать - ред.). Торговые комплексы тоже вряд ли должны функционировать в этот период времени. <...> Центральные парки — по ним тоже надо подумать», — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Мэр также подчеркнул, что ограничения не должны касаться магазинов, где продаются необходимые продукты питания.

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