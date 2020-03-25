РИАМО - 25 мар. Федеральная антимонопольная служба России проанализировала динамику изменений операторами мобильной связи цен на услуги в период перевода граждан на удаленную работу, роста не выявлено, сообщается на сайте ФАС.

В течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%. Он обусловлен, в основном, увеличением просмотра видеосервисов.

«По состоянию на 24 марта 2020 года роста цен не зафиксировано», — отмечается в материале.

На предстоящую декаду прогнозируется рост нагрузки в среднем на 20-40%. Роста цен при прогнозируемом росте нагрузки ведомство не ожидает.

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