РИАМО - 25 мар. В городском округе Балашиха открылись электронные торги по аренде имущества, аукцион объявил комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Аукцион объявили в электронной форме. Заявку на участие можно подать до 20 апреля 2020 года на сайте: www.rts-tender.ru. Номер процедуры: 29032.

«Нежилое здание площадью 59,6 квадратных метров с земельным участком площадью 926 квадратных метров находится по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Майская, дом 10. Начальный размер ежегодной арендной платы за пользование составляет 974,4 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

Срок аренды составляет пять лет.