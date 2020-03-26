РИАМО - 26 мар. В Подмосковье с четверга МФЦ будут принимать граждан только по предварительной записи, чтобы предотвратить распространение коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

И для приема, и для выдачи документов нужно будет записываться по телефону, операторы предложат дату и время посещения центров.

«Организован бесплатный выездной прием документов для оказания госуслуг жителям Подмосковья старше 65 лет, находящимся на самоизоляции», - говорится в сообщении.

Выезжать на дом к пожилым людям будут в любое удобное для них место и с необходимым оборудованием. Сотрудники МФЦ, которые будут посещать пенсионеров, проинформированы о мерах профилактики, им выдали дезинфицирующие средства.

Запись на прием и консультация проводятся с 08:00 до 20:00 по телефону: 8-800-550-50-30.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса: учебные учреждения перешли на дистанционный формат обучения, отменены массовые мероприятия численностью больше 50 человек.

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