РИАМО - 25 мар. ПАО «МОЭСК» оштрафовали на 600 тысяч рублей из-за повторного нарушения правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

В областное УФАС России с заявлением обратилась москвичка и пояснила, что энергокомпания не выполнила условия договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

«Управлением принято решение о привлечении общества к административной ответственности. Также по результатам рассмотрения указанного дела об административном правонарушении в адрес ПАО «МОЭСК» направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», - говорится в сообщении.