РИАМО - 25 мар. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - говорится в указе.

В документе отмечается, что выходная неделя не распространяется на медицинские и аптечные организации, продуктовые магазины и торговые точки с товарами первой необходимости. Также указ не коснется организаций, выполняющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, а также непрерывно действующих организаций и предприятий, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Меры принимаются на фоне угрозы распространения коронавируса для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия россиян. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

На данный момент по всему миру выявлено более 446 тысяч случаев заражения. В России зафиксировали 658 заболевших.