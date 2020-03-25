РИАМО - 25 мар. В столице задержали мужчину, который обвиняется в убийстве женщины, ее несовершеннолетней дочери и подруги девушки, происшествие случилось в 2005 году, сообщила в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, в январе 2005 года в квартире жилого дома по улице Клязьминская в городе Москве обнаружено тело женщины, 17-летней дочери и ее подруги с множественными ножевыми ранениями, преступник с места происшествия скрылся и его длительное время невозможно было установить», - сказала Иванова.

В ходе осмотра места происшествия в квартире на фрагменте линолеума был обнаружен след крови потерпевших, из которого удалось выделить генотипом неизвестного мужчины.

Следователи проверили множество версий, отрабатывался весь жилой сектор и знакомые, и спустя непродолжительное время был задержан приятель убитых подростков, но после проведения экспертизы его причастность не подтвердилась, он был отпущен.

Иванова отметила, что следователи отобрали и проверили 65 биологических образцов, провели более 80 экспертиз, в том числе более 60 генетических, допросили более 70 человек. Но установить преступника все также не удавалось. На протяжении всего времени следователи и криминалисты не оставляли попыток установить преступника.

Потом дело изучили сотрудники подразделения по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, также консультативную помощью оказывал ветеран следствия, имеющий колоссальный опыт работы.

Вскоре была выстроена слаженная работа, благодаря которой удалось установить и задержать 35-летнего подозреваемого.

Мужчина дал подробные признательные показания совершившего им преступления в 2005 году, пояснив, что мотивом явилась ревность.

На данный момент следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.