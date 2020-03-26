РИАМО - 26 мар. С четверга льготный проезд для подмосковных школьников на общественном транспорте временно отменили, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева вступило в силу.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 21 марта воспитанники региональных школ, колледжей и вузов учатся дистанционно. С четверга в интересах школьников профилактические меры в Московской области усилили.

«С 26 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года <…> обеспечить приостановление <…> продажи билетов по льготному тарифу для учеников пятого класса и старше образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения», - говорится в документе.

Кроме того, теперь старшеклассники не могут воспользоваться единой транспортной картой для оплаты проезда в городском и пригородном сообщении. Данное ограничение также действует по 14 апреля.

Воробьев ранее пояснил, что таким образом во время вынужденных каникул школьники будут меньше посещать торговые центры, парки и другие места скопления людей, где можно заразиться коронавирусом.

Также в Московской области было принято решение выдавать продуктовые наборы для школьников, которые имеют право на бесплатное питание в учебных учреждениях.

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