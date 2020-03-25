РИАМО - 25 мар. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ФГБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Горки» закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Федеральной антимонопольной службы РФ.

В управление обратилось ООО «ЧОП – Полигон 2» с жалобой на школу из-за бездействия в организации открытого электронного конкурса на услуги по установке контрольно-пропускного режима и охране помещений, зданий и территории школы. УФАС рассмотрело жалобу и вынесло решение о нарушении закона школой «Горки», с чем общеобразовательная школа не согласилась и обратилась в арбитражный суд.

«Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ФГБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Горки» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», — говорится в материале.