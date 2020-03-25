РИАМО - 25 мар. На фоне угрозы распространения коронавируса в парламенте столицы запустили флешмоб «Помогаю врачам», первым его начал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, говорится в сообщении пресс-службы Московской городской думы.

Участники флешмоба рассказывают в соцсетях, чем они занимаются дома или в дистанционном режиме, как следуют рекомендациям врачей.

«Врачи работают ради нас - остаемся дома ради них! Друзья, поддержим наших медиков, которые круглосуточно на передовой! И в первую очередь - ограничиваем контакты, работаем дистанционно и сидим дома! Запускаем флешмоб «Помогаю Врачам». А что делаете вы?» - рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева поддержала флешмоб. Она отметила, что каждый может внести свою лепту в борьбу с коронавирусом.

Новый коронавирус начал распространяться в конце прошлого года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 445 тысяч случаев заражения. В России зафиксировали 658 заболевших.

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