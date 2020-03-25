РИАМО - 25 мар. С приходом весны в Подмосковье начались работы по уборке общественных и дворовых территорий, в рамках раннего весеннего благоустройства начали приводить в порядок газоны, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«За апрель нам предстоит очистить газоны на дворовых и общественных территориях, вдоль вылетных магистралей. Убрать тротуары и проезды, покрасить ограждения и декоративные заборы, очистить водостоки и водоотводные лотки, провести опиловку деревьев, спил сухостоя и уборку веток», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, наступило время для ямочного ремонта во дворах и внутриквартальных проездах, также необходимо отремонтировать детские игровые площадки, в том числе восстановить резиновое покрытие.

В ходе работы по выявлению, оцифровке и ликвидации ям во дворах Подмосковья c начала года устранено 7 418 ям. В рамках весеннего благоустройства начали приводить в порядок ограждения детских игровых площадок, урны, элементы малых архитектурных форм, газоны.

С 10 по 23 марта подмели и помыли 123,8 миллиона квадратных метров внутриквартальных проездов и тротуаров, покрасили 1 125 погонных метров ограждений, восстановлено 1 415 элементов малых архитектурных форм, 12,3 миллиона квадратных метров газонов очистили от мусора, подмели 5,5 тысяч километров дорог вдоль бордюров во дворах (92% от плана).