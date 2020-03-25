РИАМО - 25 мар. Государственная дума в приоритетном порядке примет законодательные решения, необходимые для реализации мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным в телеобращении к гражданам РФ, сообщает РИА Новости.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, глава государства обозначил защиту жизни и здоровья граждан как ключевой приоритет.

«Президентом предложен комплекс системных мер, которые позволят защитить наиболее социально уязвимых граждан – пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, семьи с детьми, тех, кто оказался в непростых жизненных обстоятельствах или заболел, а также поддержать малый и средний бизнес», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что все необходимые для реализации поручений президента законодательные меры обсудят 26 марта на дополнительном заседании совета Госдумы, чтобы в приоритетном порядке выйти на их рассмотрение на следующей неделе.

«Госдума на следующей неделе будет работать в режиме пленарных заседаний для того, чтобы решить поставленные задачи», — заключил спикер Госдумы.