РИАМО - 25 мар. Законопроект о восстановлении положенных льгот на вывоз ТКО всем ветеранам вооруженных сил, проходивших службу в странах, где велись боевые действия, разработали в Госдуме, данную инициативу поддержала Московская областная дума, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Как отметил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, для отдельных категорий ветеранов боевых действий, установленных Федеральным законом № 5 «О ветеранах», действовала скидка в размере 50% на услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, входившую до 2019 года в стоимость платы за содержание жилого помещения.

«С 1 января 2019 года вывоз ТКО жилищное законодательство относит к сферам, где он является коммунальной услугой, а не частью действий по содержанию общего имущества. Таким образом, переход на новую схему обращения с отходами лишил ветеранов боевых действий 50% скидки, так как компенсации на оплату расходов по коммунальным услугам для них не предусмотрены законом. А это, на мой взгляд, недопустимо», — пояснил Голубев.

По словам депутата, в адрес комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики также поступали многочисленные обращения ветеранов боевых действий и субъектов РФ с просьбой поддержать инициативы по возвращению действовавшей льготы.

«Комитетом поддержаны все внесенные в Госдуму законопроекты, направленные на материальную помощь ветеранам боевых действий, которых на сегодняшний день около 1,5 миллиона человек. Особое внимание поддержке данной категории граждан уделяется и в Подмосковье. Ранее Мособлдума сохранила право на получение ежемесячной региональной выплаты инвалидам боевых действий», — резюмировал Голубев.