РИАМО - 25 мар. В стриминговом приложении «OK Live» от социальной сети «Одноклассники» запустили маску дополненной реальности «С днем рождения!» для тех, кто празднует день рождения в самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы соцсети «Одноклассники».

В ближайшие недели опробовать маску смогут все желающие, также с ней 26 марта можно будет отпраздновать 14-летие «Одноклассников» и поделиться хорошим настроением с друзьями во время карантина.

После маска будет появляться в приложении только в день рождения, это первая подобная маска в соцсети.

«С помощью нее (маски – ред.) можно примерить праздничный колпак во время прямого эфира, поделиться хорошим настроением с друзьями и близкими и получить от них поздравления. Так «Одноклассники» хотят поддержать тех, кто не может отпраздновать свой день рождения в привычном кругу близких людей», — отмечается в сообщении.

Чтобы примерить маску нужно переключить изображение на фронтальную камеру, нажать на иконку маски и выбрать маску «С днем рождения!». Маска доступна в приложении «OK Live» на iOS и Android.