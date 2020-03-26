РИАМО - 26 мар. Льготный проезд в общественном транспорте Москвы для школьников с 5 по 11 классы, учащихся колледжей, студентов, аспирантов, пассажиров старше 65 лет и имеющих хронические заболевания отменен с четверга, данное ограничение будет действовать до 14 апреля.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Временная отмена льгот коснулась школьников с 5 по 11 класс, учащихся колледжей, студентов, аспирантов, пассажиров старше 65 лет.

Также льготы отменены для людей, имеющих хронические заболевания: сахарный диабет инсулинозависимый, хронические болезни легких (астма), бронхоэктазия, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, наличие трансплантированных органов и тканей, хроническая болезнь почек, злокачественные новообразования. К данной категории граждан причисляются перенесшие инфаркт и инсульт.

Действие оплаченных проездных будет продлено.

«Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавирусной инфекции и в конечном счете позволят быстрее справиться с ней», — сказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

С 21 марта московские школы закрыты для очного посещения. Для детей организовано дистанционное обучение. В связи с временным закрытием учебных заведений школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы.

С четверга также всем пожилым людям следует соблюдать режим самоизоляции, который ввели до 14 апреля. Самоизоляция коснется порядка 1,9 миллиона пожилых жителей города. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае крайней необходимости.

Новый коронавирус начал распространяться в конце прошлого года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 445 тысяч случаев заражения. В России зафиксировали 658 заболевших.

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