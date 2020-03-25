РИАМО - 25 мар. Ремонт переездов на Московской железной дороге начнут в начале апреля, всего в 2020 году капитально отремонтируют 10 переездов, а текущий ремонт проведут на 331 объекте, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В рамках капитального ремонта железнодорожники заменят резинокордовое покрытие, устройства заграждения переездов, направляющие столбики и заасфальтируют покрытия.

«С целью профилактики ДТП на переездах в этом году будет установлено шесть комплексов фотовидеофиксации в Москве, Московской, Курской и Тульской областях. В дальнейшем за техническое состояние оборудования и обработку поступающей информации будут отвечать субъекты Федерации», - говорится в сообщении.

Ремонт переездов будут проводить во время технологических окон, и на движение поездов он не повлияет.