РИАМО - 25 мар. Новую архитектурно-художественную подсветку оборудуют на зданиях факультета журналистики, научной библиотеки и института стран Азии и Африки МГУ на Моховой улице в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

«Новая подсветка позволит выгодно выделить архитектурные особенности фасадов в темное время суток. Для создания светового образа на зданиях установят современные, энергоэффективные светодиоды с нейтрально-белым цветом излучения, а также локальные системы управления освещением», — отмечается в материале.

Все здания МГУ на Моховой являются памятниками архитектуры, объектами культурного наследия федерального и регионального значения.

Кроме этого, в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне новое освещение получит мемориальный комплекс «Памяти защитникам Москвы» на въезде в Зеленоград. Работы также выполнит ГУП «Моссвет».

Всего в этом году в столице планируется подсветить ещё почти 60 зданий. Особое внимание уделят социально значимым объектам и объектам культурного наследия.