РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 мар. Оформление путевок на летние смены 2020 года в оздоровительные детские лагеря «Юнармеец» и «Лесная сказка» Щелкова будет проходить дистанционно с 6 апреля, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Прием заявок начинается 6 апреля в 10:00. Отправить заявку можно по электронной почте: putevki2020@yandex.ru - для лагеря «Лесная сказка», putevka@yunarmeets.ru - для лагеря «Юнармеец», - говорится в сообщении.

В теме письма необходимо указать смену и вариант оплаты (льготная или полная), а также удобный способ оплаты - банковская карта или по квитанции в банке. Если заявка не принимается из-за нехватки мест, она автоматически попадает в лист ожидания.

Льготная путевка предоставляется при наличии одного из документов: справки с места учебы ребенка в образовательном учреждении городского округа Щелково; документа, подтверждающего проживание ребенка или родителя на территории округа; справки с места работы одного из родителей, работающего в учреждении на территории городского округа.