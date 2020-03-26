РИАМО - 26 мар. Жители Подмосковья старше 65 лет, а также страдающие от ряда хронических заболеваний с сегодняшнего дня обязаны находиться в самоизоляции, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева вступило в силу в четверг.

С 13 марта на территории Подмосковья действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С четверга меры профилактики усилили.

«С 26 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания <…>. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах», - говорится в документе.

Таких граждан можно перевести на удаленный режим работы или предоставить им отпуск с полным сохранением зарплаты. Больничный лист можно получить, позвонив на горячую линию по номеру: 8-800-550-50-30.

При этом режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения, а также к руководителям и сотрудникам, чье нахождение на рабочем месте критически важно для предприятий и организаций.

Данные меры распространяются не только на пожилых, но и на жителей, страдающих от сахарного диабета, астмы и других болезней органов дыхания, а также граждан с новообразованиями, трансплантированными органами, нарушениями легочного кровообращения и хронической болезнью почек.

Воробьев ранее пояснял, что в период самоизоляции можно гулять, но только не в людных местах. Выходить в аптеку или магазин стоит только в крайнем случае. Тем, кто добросовестно отнесется к требованию властей о соблюдении карантина, выплатят по 3 тысячи рублей (1,5 тысячи рублей автоматически начислят на счет с четверга, еще 1,5 тысячи - после 14 апреля).

Кроме того, в период вынужденного карантина пожилые и хронически больные жители Подмосковья продолжат получать жилищно-коммунальные услуги и услуги связи, несмотря на наличие задолженности. Также указанным категориям граждан помогут доставить продукты и лекарства на дом.

«Прошу вас отнестись к этим мерам с пониманием. Они могут показаться излишне жесткими и даже неприятными, но они абсолютно необходимы. Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться», - отмечал ранее Воробьев.

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