РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Предприятие «Текстиль Профи» в Люберцах готово ежемесячно выпускать около 300 тысяч медицинских масок, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Ружицкий в среду провел традиционную встречу с жителями округа в онлайн-формате.

«Выпуск масок - продукция лицензируемая. Мы обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой помочь нам побыстрее получить лицензию на выпуск масок. У нас в поселке Октябрьский есть организация «Текстиль Профи», я обговаривал вопрос с руководством этой компании, они готовы в месяц выпускать около 300 тысяч масок», - сказал Ружицкий.