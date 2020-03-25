РИАМО - 25 мар. Волонтеры будут привозить лекарства и продукты в случае необходимости для пожилых жителей Московской области, находящихся на домашнем режиме, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Привезти продукты, лекарства и другие необходимые товары помогут волонтеры. Номер горячей линии: +7 (498) 602-84-50», - говорится в сообщении.

Жителям региона старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями с 26 марта до 14 апреля рекомендуют соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости. При выполнении этой рекомендации пенсионеры получать разовую выплату в размере 3 тысяч рублей.

В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 120 новых случаев - в Москве и шесть - в Подмосковье, общее число случаев заражения по России - 658.

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