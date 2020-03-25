РИАМО - 25 мар. В столице за четвертый квартал текущего года установлен уровень прожиточного минимума в 16 843 рубля, что на 486 рублей меньше, чем за предыдущий квартал, соответствующее постановление правительства Москвы опубликовано на официальном сайте мэра города.

Величина прожиточного минимума на душу населения в столице за третий квартал прошлого года составила 17 329 рублей.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за четвертый квартал 2019 года в расчете на душу населения – 16 843 рубля», – говорится в документе.

Также для трудоспособного населения мегаполиса прожиточный минимум составил 19 233 рубля, для пенсионеров – 11 952 рубля, для детей – 14 440 рублей.