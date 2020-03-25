РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 мар. В подмосковных Люберцах подтвердились два случая заболевания Covid-19, говорится в сообщении оперативного штаба Подмосковья по коронавирусу.

«По состоянию на 25 марта в Подмосковье зарегистрирован 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Два случая заболевания зафиксированы в Люберцах», – говорится в сообщении.

Семь человек выписали домой из стационаров Подмосковья. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт: https://covid.mz.mosreg.ru.

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