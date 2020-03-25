РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В подмосковном Подольске коронавирусной инфекцией заболел один человек, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

«По состоянию на 25 марта в Подмосковье зарегистрирован 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, семь человек выписали домой из стационаров. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме. В Подольске заболел один человек», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт https://covid.mz.mosreg.ru/.

Всего в России зафиксировали 658 пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.

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