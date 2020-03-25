РИАМО - 25 мар. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, передает Газета.ru.

Ранее предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля. При этом Путин и до этого подчеркивал, что сроки могут измениться в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

«В Кремле уточнили, что новая дата проведения голосования будет определена позже отдельным указом президента», - говорится в сообщении.

Указ о переносе принят во избежание возникновения рисков для здоровья граждан страны в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

На данный момент по всему миру выявлено более 446 тысяч случаев заражения. В России зафиксировали 658 случаев данного заболевания.

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