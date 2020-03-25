РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Представители администрации подмосковных Люберец ведут ежедневный мониторинг и контроль дезинфекции мест общего пользования в подъездах МКД, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава Люберец Владимир Ружицкий в среду провел традиционную встречу с жителями округа в онлайн-формате.

«В рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева во всех наших МКД организована ежедневная дезинфекция мест общего пользования. 25 марта утвержден регламент поведения этих мероприятий, с руководителями проведна разъяснительная работа на выполнение работ. Со стороны администрации ведется ежедневный мониторинг и контроль. У нас совместно Госжилинспекцией проводится работа, с помощью мобильного приложения ежедневно мы видим фотоотчеты», - сказал замглавы администрации Люберец Василий Власов.