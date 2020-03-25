РИАМО - 25 мар. Два пожилых человека, у которых были положительные тесты на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
«Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», - говорится в сообщении.
Горожанам напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции, особенно это касается пожилых людей и жителей, которые имеют хронические заболевания.
В мегаполисе с 26 марта будет действовать трехнедельный карантин в связи с коронавирусом для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
В столице было выявлено 410 случаев заражения. В России зафиксировали 658 пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.
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