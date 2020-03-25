РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Представителей малого и среднего бизнеса Подольска приглашают 26 марта поучаствовать в вебинаре ПАО «МОЭСК» по технологическому присоединению к электросетям в Московском регионе, сообщается на сайте администрации округа.

«Компания «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») проведет вебинар для представителей малого и среднего предпринимательства на тему «Технологическое присоединение в Московском регионе. Новая программа поддержки малого и среднего бизнеса» в четверг, 26 марта. Начало в 11:00», - говорится в сообщении.

Также вебинар будет интересен физическим лицам, которые планируют в ближайшее время подать заявку на техприсоединение к электросетям, либо вступить в ряды представителей малого и среднего бизнеса.

В рамках вебинара эксперты ПАО «Россети» и компании «Россети Московский регион» расскажут о новых изменениях в российском законодательстве, связанных с упрощением процедуры техприсоединения (ТП) к электросетям мощностью до 150 киловатт для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; мерах поддержки малого и среднего бизнеса и новой программе «Присоединение ОНЛАЙН»; способах подачи заявки на ТП, в том числе дистанционных через личный кабинет на портале ТП компании «Россети Московский регион» (utp.moesk.ru) и при помощи мобильного приложения ПАО «Россети».

Во второй части вебинара эксперты ответят на вопросы потребителей. Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке.