РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 25 мар. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции МФЦ в Щелкове с 26 марта начнет проводить прием заявителей исключительно по предварительной записи, сообщается на сайте администрации городского округа.
«Доступ заявителей без предварительной записи в помещение МФЦ не осуществляется. Убедительная просьба воздержаться от посещения центра без крайней необходимости», – говорится в сообщении.
Записаться на прием можно по телефону: 8(800)550-50-30, добавочный номер офиса в Щелкове (улица Свирская, дом 2А) – 52240, в Монине (Новинское шоссе, дом 6) – 52241.
Все, что нужно знать о коронавирусе>>
В Московской области сегодня четыре завода сегодня выпускают маски.
Границы закрываются, школы на карантине, курс рубля падает. Уже страшно или еще нет? Сыграй в игру РИАМО и выяви свой уровень тревоги.
Специалисты рассказали РИАМО, как сохранить душевное спокойствие в период эпидемии.
Посетители крупного московского ТРЦ рассказали РИАМО, почему не сидят дома из‑за коронавируса.
Какие продукты и предметы первой необходимости обязательно нужно иметь дома, узнайте из инфографики РИАМО.
Что нового мы узнали о коронавирусе, читайте в подборке РИАМО.
Как защититься от коронавируса, если в ближайших аптеках медицинские маски закончились или сильно подорожали, рассказывает РИАМО.
Подробнее о симптомах коронавируса, мерах профилактики, а также о том, как правильно носить маску, смотрите в видеоролике РИАМО.
Что происходит в закрытой на карантин стране, РИАМО рассказали русские из Италии.
Кто должен соблюдать карантин и в каких случаях требования школы или сада об изоляции ребенка законны, разобралась корреспондент РИАМО.
Куда обращаться при обнаружении симптомов и стоит ли проверяться здоровым людям, читайте в материале РИАМО.
Корреспондент РИАМО разобралась, как надо соблюдать карантин, а также побеседовала с юристом о правовом аспекте самоизоляции.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии