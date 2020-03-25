РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 25 мар. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции МФЦ в Щелкове с 26 марта начнет проводить прием заявителей исключительно по предварительной записи, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Доступ заявителей без предварительной записи в помещение МФЦ не осуществляется. Убедительная просьба воздержаться от посещения центра без крайней необходимости», – говорится в сообщении.



Записаться на прием можно по телефону: 8(800)550-50-30, добавочный номер офиса в Щелкове (улица Свирская, дом 2А) – 52240, в Монине (Новинское шоссе, дом 6) – 52241.

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