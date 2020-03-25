РИАМО - 25 мар. По данным на среду, в Московской области зафиксирован 41 случай заражения коронавирусной инфекцией, семь пациентов уже выписали домой из стационаров, говорится в сообщении оперативного штаба Подмосковья по коронавирусу.

«Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме», - говорится в сообщении.

На лечении в подмосковных стационарах также находятся жители Москвы, Донецкой Народной Республики и Венесуэлы.

Семь случаев заболевания зафиксировали в Одинцовском городском округе, по четыре случая выявили в Истре и Реутове. Также по три случая заражения коронавирусом отмечены в Раменском городском округе, Балашихе и Красногорске, а еще два — в Люберцах. По одному случаю заражения выявили в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах, Мытищах, Павловском Посаде, Подольске, Жуковском, Лобне, Химках и Фрязине.

На данный момент по всему миру выявлено свыше 445 тысяч случаев заражения. В России зафиксировали 658 заболевших.

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