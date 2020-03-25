РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Из-за проведения ремонтных работ 26 марта холодную воду отключат в ряде домов подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«26 марта будет отключена подача холодной воды по адресам: улица Карбышева, дома №№11, 13, 15, 17, магазин «Магнит», магазин «Верный», а также в доме №8 по улице Благовещенская», - говорится в сообщении.

Отключение запланировано в период с 9:30 до 17:00. Причиной станут ремонтные работы.