В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с пандемией коронавируса.

Самой главной новостью стало введение «каникул» для всех россиян с 28 марта по 5 апреля. Большое внимание президент уделил и мерам финансовой поддержки граждан. Подробнее о том, какая социальная помощь ждет граждан России в ближайшее время, читайте в материале РИАМО.

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Дополнительная поддержка населения

В своем обращении к гражданам России в связи с распространением коронавирусной инфекции президент в первую очередь остановился на социально-экономической ситуации в стране и мерах поддержки населения.

«Нам нужны дополнительные шаги, прежде всего, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей», – заявил Владимир Путин.

Продление пособий и льгот автоматически

В ближайшие полгода все граждане, имеющие социальные льготы и получающие пособия, смогут пользоваться ими автоматически: ходить по инстанциям и предоставлять справки не нужно.

Президент привел в пример льготы в сфере ЖКХ: если семья уже имеет право на них, уровень доходов в течение шести месяцев подтверждать будет не нужно.

Также Путин уделил особое внимание выплатам ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы, им должны выдать 75 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. Президент поручил выплатить деньги раньше обычного: не в майские праздники, а уже в апреле 2020 года.

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Выплаты для семей с детьми

В течение трех месяцев (в апреле, мае и июне) семьи, которые имеют право на получение материнского капитала, получат дополнительные выплаты. Они составят 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до трех лет.

«Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком», – отметил президент.

Также глава государства поручил правительству ускорить работу по организации выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет, ввести которые он предложил в январе этого года. Выплачивать деньги должны начать уже в июне текущего года.

Повышение пособий по безработице и больничному

Выплаты тем, кто находится на больничном, теперь будут составлять не менее 1 МРОТ. Раньше они рассчитывались исходя из стажа и заработной платы работника – так что многие молодые сотрудники получали низкие выплаты во время болезни.

Президент предложил распространить действие новой нормы на период до конца 2020 года, а затем принять решение в зависимости от ситуации.

Также глава государства предложил увеличить пособие по безработице. Максимальный размер выплат увеличат с 8 тысяч рублей до 12 130 рублей.

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Кредитные каникулы

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В случае, если месячный доход человека сократился более чем на 30% в связи с пандемией коронавируса, банки должны будут предоставить ему право временно приостановить выплаты по ипотечному или потребительскому кредиту без штрафных санкций. Аналогичный механизм будет предусмотрен и для индивидуальных предпринимателей.

«Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попадать в тупик, становиться заложником требований кредиторов», – добавил президент. По его словам, процедура банкротства должна быть посильной и необременительной.

Путин обратился с просьбой к правительству России и парламенту об ускорении принятия соответствующих законодательных изменений.