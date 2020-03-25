РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 мар. В рамках проекта «Речевой тюнинг» стартовал конкурс Комплексного молодежного центра «Спутник» подмосковной Балашихи на лучшие стихи со словом «коронавирус» среди пользователей соцсетей, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Коронавирус – как много ассоциаций и мыслей возникает в голове, когда мы слышим это слово, а мы пошли дальше. Мы запускаем в рамках проекта «Речевой тюнинг» конкурс. Сочиняем стихи с самым актуальным словом – коронавирус. Победителя определим по лайкам. Не стесняемся, пишем в комментарии стихи», – говорится в сообщении.

Для победителя «Коронаконкурса» подготовили приз.

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