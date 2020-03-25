РИАМО - 25 мар. Количество вылечившихся от нового типа коронавирусной инфекции в столице возросло до 15, в среду выписали еще одного пациента, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Из ИКБ №2 в Москве выписан еще один пациент, вылечившийся от коронавируса. Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. Пациент здоров и находится в хорошем состоянии», - говорится в сообщении.

В Москве это уже 15 человек, который вылечился от коронавируса. Он уточнил, что очень благодарен врачам, и отметил их теплое отношение к пациентам.

Всего в столице было выявлено 410 случаев заражения. В России зафиксировали 658 пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>