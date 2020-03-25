РИАМО - 25 мар. Количество вылечившихся от нового типа коронавирусной инфекции в столице возросло до 15, в среду выписали еще одного пациента, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«Из ИКБ №2 в Москве выписан еще один пациент, вылечившийся от коронавируса. Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. Пациент здоров и находится в хорошем состоянии», - говорится в сообщении.
В Москве это уже 15 человек, который вылечился от коронавируса. Он уточнил, что очень благодарен врачам, и отметил их теплое отношение к пациентам.
Всего в столице было выявлено 410 случаев заражения. В России зафиксировали 658 пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.
Все, что нужно знать о коронавирусе>>
В Московской области сегодня четыре завода сегодня выпускают маски.
Границы закрываются, школы на карантине, курс рубля падает. Уже страшно или еще нет? Сыграй в игру РИАМО и выяви свой уровень тревоги.
Специалисты рассказали РИАМО, как сохранить душевное спокойствие в период эпидемии.
Посетители крупного московского ТРЦ рассказали РИАМО, почему не сидят дома из‑за коронавируса.
Какие продукты и предметы первой необходимости обязательно нужно иметь дома, узнайте из инфографики РИАМО.
Что нового мы узнали о коронавирусе, читайте в подборке РИАМО.
Как защититься от коронавируса, если в ближайших аптеках медицинские маски закончились или сильно подорожали, рассказывает РИАМО.
Подробнее о симптомах коронавируса, мерах профилактики, а также о том, как правильно носить маску, смотрите в видеоролике РИАМО.
Что происходит в закрытой на карантин стране, РИАМО рассказали русские из Италии.
Кто должен соблюдать карантин и в каких случаях требования школы или сада об изоляции ребенка законны, разобралась корреспондент РИАМО.
Куда обращаться при обнаружении симптомов и стоит ли проверяться здоровым людям, читайте в материале РИАМО.
Корреспондент РИАМО разобралась, как надо соблюдать карантин, а также побеседовала с юристом о правовом аспекте самоизоляции.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии