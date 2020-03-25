РИАМО - 25 мар. В Москве и Подмосковье частная лаборатория «Гемотест» будет проводит платные исследования на коронавирус, сообщает Газета.ru.
«Частная лаборатория «Гемотест» начнет делать тесты на коронавирус для граждан в Москве и Подмосковье с 26 марта за 1,9 тысячи рублей», — отмечается в материале.
Компания планирует проводить платные анализы в Крыму и Симферополе с 31 марта.
«Гемотест» подчеркивает, что проводит необходимую дезинфекцию медицинских помещений в усиленном режиме.
Организаторы всероссийской акции взаимопомощи при коронавирусе #мывместе рассказали о том, что планируют создать онлайн-тест для выявления симптомов коронавируса. При недомогании и наличии симптомов нужно вызвать на дом врача.
Коронавирус Covid-2019 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время карантина нельзя выходить из дома и контактировать с членами семьи. У тех, кто самоизолировался, должна быть отдельная посуда и средства личной гигиены.
В связи с пандемией коронавируса в Московском регионе действует режим повышенной готовности: школьники и студенты перешли на дистанционное обучение, отменили массовые мероприятия, сотрудники переходят на удаленный режим работы. Людям старше 65 лет настоятельно рекомендовали соблюдать режим карантина и оставаться дома.
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